S-au trezit in zori pentru a prinde un loc in microbuzele sau autobuzele care ii duc spre cei dragi. La ora 7:00 dimineata, la Gara de Nord din capitala, e deja agitatie. Cel mai probabil oamenii au asteptat pana in ultimul moment pentru a decide daca pleaca sau nu in sate pentru a nu avea parte de o surpriza neplacuta din partea... timpului de afara.