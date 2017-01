"Sunt socat, dar si bucuros. Totul a iesit bine, am legat buricul micutei si am pornit mai departe." Ce spune soferul din Ungheni care a ajuta-o pe femeie sa nasca in taxi. Cum s-a intamplat totul - AUDIO

VIZI AICI TOATA PERIPETIA TRAITA DE SOFER SI FEMEIA CARE A NASCUT IN TAXI.

MARIN, sofer taxi: "A fost comanda la ora 6. Am preluat comanda si ne-am pornit spre Chisinau, am iesit pe soseaua Leuseni si acolo doamna imi spune ca ii este rau si are contractii. Eu, imediat am sunat la urgenta si mi-au spus ca o sa ne iasa inainte...si au apucat-o contractiile si am ajutat-o. Cand deja a nascut a venit si ambulanta. Ea cand a nascut eram numai noi in doi, am oprit masina pe dreapta, doamna a nascut, a luat copilul in brate si am ajutat-o sa-i lege buricul dupa asta ne-am pornit mai departe spre Chisinau. Prima data imi era frica, apoi nu. Mi-am facut datoria de taximetrist. Intr-un final a fost totul bine si a nascut o fetita. Medicii nu mi-au dat voie sa urc in ambulanta, cred ca ei stiu de ce nu mi-au dat voie..."

Soferul de taxi mai spune ca este fericit ca a putut sa o ajute pe femeie sa aduca pe lume bebelusul si ca i-ar placea ca fetita sa se numeasca Mirela.