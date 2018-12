Suntem in pragul sarbatorilor de iarna, iar gospodarii pregatesc mezeluri in cruste aromate. Carnatii afumati si sunca traditionala sunt solicitate mai mult in acesta perioada pentru ca o buna parte ajunge peste hotare, la moldovenii stabiliti acolo.

Mihai Prodan din Domulgeni a inceput deja sa pregateasca sunca si carnatii pentru Craciun.

Mihai PRODAN: „Suntem la moment a treia generatie care lucram cu carnea. Parintii au lucrat, noi am luat experienta de la ei.”

Carnea o pregateste intr-un cuptor cladit de parintii sai, iar pentru a-i da un gust unic, face focul doar cu lemn de stejar. Sunca trebuie sa fie frageda si sa aiba un miros specific spune Mihai, iar pentru asta o marineaza dupa o reteta speciala.

Dumitru PRODAN: „Cu sare, piper negru si boia dulce, se marineaza. Se pune la o temperatura pana la 10 grade si timp de vreo 6 ore, se marineaza si se scoate direct la cupor”

De foc se ocupa celalalt fiu al gospodarului. Sergiu stie exact cat timp trebuie sa stea carnea la cuptor ca sa fie numai buna - nici cruda, nici uscata.

Sergiu PRODAN: „Se pune pe carlige si se pune la cuptor, unde se tine la o temperatura de 80 de grade pentru 7 ore.”

Cat barbatii se ocupa de sunca, gospodina casei pregateste carnati si cighiri care nu lipsesc niciodata de pe masa de sarbatoare.

Uliana PRODAN: „Aici trebuie ficat si carne de porc. Se firb si dupa se maruntesc. Le facem ca bilutele si le punem in prapura. La Craciun se gatesc. Se dau cu branza si mamalga lamasa.”

De afumaturile delicioase pregatite in gospodaria familiei Prodan s-a auzit si peste hotare. Iar acum in pragul sarbatorilor de iarna, comenzile s-au dublat ne spun ei.

Mihai PRODAN: „Ajunge carnea noastra si in SUA, la Kamchatka recent am trimis prin cadrul prietenilor ca vin sarbatorile si cel mai departe chiar in China am trimis. Sunt moldoveni si acolo care vor sa guste.”

In Domulgeni sunt in jur de 20 de gospodarii care se ocupa cu prepararea mezelurilor. O buna parte din ei au si ferme in care cresc porci special pentru afacerile cu afumaturi.