Suntem putini si saraci, dar fruntasi la consumul de alcool. Cel putin asta arata un studiu publicat de un ziar britanic- VIDEO

Studiul aparut in Daily Mail arata ca un moldovean consuma 17,4 litri de alcool pe an, sau 178 de sticle de vin. Astfel, Moldova se plaseaza pe locul intai la capitolul consumul de alcool in lume, arata raportul. Mai putin ca moldovenii beau cei din Belarus si Lituania.

Rusia se claseaza pe locul 4, Ucraina pe 6, iar Romania pe locul opt. Top 10 este incheiat de australieni. Sursa mai noteaza ca un american consuma in jur de 9,2 litri de alcool pe an, astfel SUA se plaseaza pe locul 49. Cetatenii din Pakistan beau cel mai putin, circa 0,1 litri de alcool pe an, pe cap de locuitor. Aceasta tara incheie topul, fiind pe locul 191 in lume.