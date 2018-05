Suparat ca Nastase nu a participat la dezbaterile din PMAN, Ceban a mers la conferinta contracandidatului sau. Luat la rost de oameni, socialistul s-a asezat pe scaun si a stat pana la capat: "Am venit sa-l ascult pe Andrei", "Provoci lumea"

SUSTINATOR: "De ce ai venit aici, provoci lumea".

Ion CEBAN: "Ia te rog mana de pe mine".

SUSTINATOR: "Cat te-a costat pe tine camasa cea rosie in care erai imbracat cand l-ai vandut pe Voronin? Te-ai vandut, ai trecut de la Voronin la Dodon si Plahotniuc. Te-ai vandut, esti un tradator."

Ion CEBAN, CANIDAT PSRM: "Eu am venit sa ascult aici ce a spus Andrei. Am venit sa ascult ce se spune mai departe. Eu sunt socat de cum imi spala oasele. Eu nu am venit cu bodyguarzi asa cum merge dl Nastase, nu am venit cu Mercedes-ul, asa cum a venit domnul Nastase."





Andrei NASTASE, CANDITAT PPDA: "Nu am primit nicio invitatie la dezbaterea lui. Chiar daca as fi primit nu as fi dat curs. Eu sunt un om al legii si fac totul conform legii. Nu am primit nicio invitatie. Manifestare de disperare. E greu sa califici aceasta actiune. Eu nu ma bag la intalnirile lui. M-am intalnit cu oamenii, am discutat despre programul meu."

Candidatul PPDA, Andrei Nastase si socialistul Ion Ceban se vor duela pentru fotoliul de primar al capitalei pe 3 iunie in turul doi de scrutin.