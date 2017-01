Suparat pe fosta iubita, un barbat din Colonita a pus mana pe topor si a facut praf masina femeii. Cum s-ar fi intamplat totul - VIDEO

Dina BAZGU: “Cateva zile pana la seara cu pricina fostul sot ma suna sa scoata fetele la plimbare in stare de ebrietate in seara cu pricina m-a sunat si am inchis telefonul.“

Asa ca ulterior, enervat, barbatul a pus mana pe un topor si a distrus masina femeii.

Dina BAZGU: “Am fost chemata de tatal meu a vazut ce se intampla.”

Vecinii spun ca au auzit galagie insa le-a fost frica sa se implice.

“Au auzit tipete, galagie”.

Masina era parcata in drum, iar la vederea autoturismului gaurit, unii trecatori au ramas socati. Unul a filmat ceea ce a vazut si ne-a expediat imaginile.

De atunci, femeia conduce masina, asa gaurita cum este. Spune ca nu are bani ca sa o repare. Ea a depus o plangere la politie, iar marimea pagubei urmeaza sa fie stabilita.

Natalia STATI, OFITER DE PRESA, POLITIA CAPITALEI: “Se asteapta certificatul cu estimarea sumei pagubei care a cazut pentru a putea fi luata o hotare. Daca suma prejudiciului este mai mare de 50 de mii barbatul va fi tras la raspundere penala, iar daca nu depaseste va fi tras la raspundere contraventionala”.

Barbatul a refuzat sa discute cu echipa Pro TV. Cei doi au impreuna doi copii, iar acum stau separati. Barbatul este cercetat pentru deteriorarea intentionata a bunurilor.