Suparati ca sicriul pe care l-au adus acum cateva zile in fata Presedintiei a disparut, membrii ODIP au adus altul - VIDEO

Tinerii au adus astazi un sicriu de aceeasi culoare si de aceeasi marime si le-au pus in locul celui disparut.

“Dupa cum vedeti Iuda, Dodon separatist, vanzator de cimitire, sunt dedicate domnului Dodon care a semnat alocarea a 2 milioane de lei pentru distrugerea cimitirului."

“ Dodon daca nu a permis flacara unirii, noi o sa stingem flacara de la cimitirul fascistilor rusi, de langa puscarie. El merge impotriva bastinasilor ii promoveaza pe gagauzi pe Transnistria, un separatist si un tradator, un iuda in poporul nostru.”

Cei care au trecut pe langa Presedintiei au ramas uimiti. Unii si-au facut si poze alaturi de sicriu.



“ Eu cred ca aici tot Parlamentul trebuie bagat.”

“E cam macabru, dar e o miscare se face ceva. Daca o sa fie mai multe actiuni cineva o sa vada ca in tara asta nu traiesc numai oi si boi mai sunt si capre e foarte important pentru Moldova.”

Liderul Miscarii Unioniste, Vlad Biletchi sustine ca membrii ODIP vor aduce sicrie la Presedintie pana cand seful statului nu va recunoaste ca a vandut cimitirul.

“Este a doua oara cand aducem acest sicriu lui Dodon nu ne face placere aceasta activitate, nu o facem cu bucurie, cu haz, o facem cu tristete.- Igor Dodon a spus ca nu este vinovat?- E! Am avut noi vreodata vreun politician cu bun simt, sa spun ca oameni buni da am gresit, bine inteles ca o sa nege dar vreau sa va spun ca semnatura lui este pe tot parcursul vanzarii.”

Purtatorul de cuvant al Presedintelui, Maxim Lebedinschi spune ca seful statului nu are nicio legatura cu cimitirul si ca respecta dreptul la protest al cetatenilor, iar despre sicriul disparut – ca presedintia nu stie nimic.

Maxim LEBEDINSCHI, PURTATOR DE CUVANT AL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA:“Actul la care fac ei referire, nu este un act emis de domnul presedinte, este un act al guvernului si orice intrebare urmeaza sa fie adresata Guvernului. Este un act al unui organ colegial dar ei inputa vina domnului Dodon. Vor sa se expuna e dreptul lor nimeni nu atenteaza la acest drept.”

Acum sase zile, reprezentantii miscarii unioniste ODIP au adus primul sicriu pe care l-au sprijinit de gardul Presedintiei si, dupa ce au protestat, l-au lasat acolo. Pentru ca in scurt timp, acesta a disparut, ei au sesizat politia.

Tinerii au depus o plangere si la Procuratura in care cer sa fie investigata decizia pe care Igor Dodon ar fi luat-o in 2007 in privinta cimitirului eroilor romani.