Suparati pe faptul ca autoritatile evacueaza gheretele pe care le detin sau in care lucreaza, proprietarii si angajatii acestora au protestat la primarie: "Acum ce faci?-Stam acasa si ne uitam cum ingheata serele”

Cu pancarte in maini, de dimineata, oamenii au venit in fata primariei pentru a cere autoritatilor sa nu le evacueze gheretele in care vand flori. Cu cateva luni in urma acestia au fost anuntati ca pana pe 31 decembrie locurile pe care se afla tonetele trebuie eliberate.

“Noi la Ciocana suntem deja demolati, s-a terminat schema de amplasare si duceti-va acasa si cautati-va de treaba dati-ne altceva de lucru. Acum ce facem? -Stam acasa si ne uitam cum ingheata serele.”

“Avem flori si nu avem unde sa le vindem, nici la Piata Agro, nu are cine cumpara flori. Avem si noi copii care vrem sa le facem masa cu cadouri de revelion.”

“Ramane o gramada de lume, fara munca noi ce sa ne luam cemadanul si sa plecam.”

Oamenii sunt ingrijorati de ziua de maine. Tatiana Otai, este proprietera a doua din cele 12 gherete de pe strada Cuza Voda, unde se vand flori. Aceasta spune ca mica afacere este unica sursa de existenta atat pentru ea cat si pentru cei trei copii pe care ii creste singura.

“Eu am pensia de invaliditate in jur de o mie de lei si am credit la apartament sase mii de lei, ce o sa fac eu nu stiu. Avem investii foarte mari"

Iar acest barbat spune ca si-a inceput afacerea inca acum 25 de ani. Are o sera la Bacioi, unde creste soiuri de flori aduse de peste hotare, iar in aceasta ghereta le vinde. Acesta spune ca risca sa-si piarda banii investiti.

“Cine ne va compensa noua aceste pierderi, au luat o decezie, fara sa se sfatuie cu antreprorii. Am vorbit cu pretorii noi suntem executatori"

“Ce sa facem noi .”

Oamenii spun ca sunt gata sa inchie un contract cu municipalitatea si sa arendeze teritoriul pe care sunt amplasate gheretele. Ba mai mult, sunt de acord si sa investeasca in aspectul acestora.

“Sa vina cu o solutie, sa ne spuna.”

Primarul interimar Ruslan Codreanu, spune ca proprietarii gheretelor au folosit ani la rand teritoriul primariei, fara a plati niciun ban. Solutia pentru acesti oameni ar fi ca pe fiecare sector sa fie amenajata cate o piata de flori, unde ei sa-si poata vinde plantele.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR AL CAPITALEI : “Lor le-a expirat schema de amplasare, trebuia de mult evacuati, pentru ca nu s-a facut asta, a fost in interesul cuiva. Anumiti agenti utilizeaza bunul public si foarte bine le convine, domeniul acesta. Reguli clare pentru toti, nu in parc evacuez si de acolo.”

Comerciantii urmeaza sa se intalneasca cu reprezentatii preturilor de sector pentru a discuta problema. Evacuare gheretelor a fost inceputa inca anul trecut de Silvia Radu. Autoritatile spun ca ele uratesc aspectul orasului dar si ca sunt utilizate cu mai multe nereguli.