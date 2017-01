Superstitiosii nu au spalat rufe si nu au dus gunoiul. E ajunul Bobotezei, sarbatoare la care crestinii iau apa sfintita. Ce alte traditii se respecta de Boboteaza - VIDEO

Expresia gerul Bobotezei se potriveste cum nu se poate mai bine in acest an. La noapte, vor fi minus 14 grade in nordul tarii, iar maine dimineata, cand crestinii vor merge la biserica dupa apa sfintita, va fi doar un pic mai cald. Daca e ger, e semn de an bun, spune traditia. De-a lungul timpului, de Boboteaza s-au mai nascocit cateva superstitii - nu se spala, nu se duce gunoiul si se trateaza animalele cu multa blandete.