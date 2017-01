Surpriza de "proportii" pentru vamesii francezi, dupa ce au controlat valiza unui moldovean: Trebuia sa ajunga in Spania

Potrivit Lunion.fr, controlul a avut loc in zona de odihna Saint-Brice de pe autostrada A 26 din muntii Reims. In urma verificarilor, in valiza unui moldovean au fost gasiti 244.815 de euro.

Barbatul calatorea cu autocarul de pe ruta Amsterdam-Barcelona.

Potrivit autoritatilor franceze, moldoveanul este suspectat de spalare de bani si a fost retinut, iar astazi urmeaza a fi audiat.

Intrebat de suma impunatoare, acesta a declarat oamenilor legii ca cu acesti bani voia sa cumpere o casa in Spania.