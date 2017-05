Surpriza pentru o familie din capitala. O groapa uriasa s-a format chiar la poarta acestora, dupa ce o teava s-a spart. De ieri, muncitorii de la Apa Canal au scos mai bine de 18 camioane pline cu mal - VIDEO

Groapa a inceput sa se formeze ieri in zorii zilei. Liusea Savanova se pregatea sa plece la munca, cand...

Liusea SAVANOVA, PROPRIETARA: “La ora 4 cand am iesit, bubuitura in ograda, nu am inteles ce era. Uite iese apa, da iesea chiar fantan mare, apa multa si ograda plina cu namol.”

Gheorghe HERBET, PROPRIETAR: “Stiti cum e fantanul de la Univermarg, asa si la mine. Zic fa femeie hai sa ne scaldam oleaca. “

Familia a anuntat imediat responsabilii de la Apa-Canal, care au venit si au sapat intreaga zi pentru a ajunge la conducta avariata.

Gheorghe HERBET, PROPRIETAR: “Eu ma uit ca in poveste, eu ma tem. Eu trebuie sa ma scald aici.”

Intre timp, gospodaria de pe strada Uzinelor a ramas fara apa si lumina.

Ruslan CIOBANU, MAISTRU “APA-CANAL”: “Atunci când trec maşinile de mare tonaj, simţi cu propriile picioare cum pământul tremură. Conducta se mişca şi iată s-a avariat.“

Stapanul casei face haz pe seama situatiei.

Gheorghe HERBET, PROPRIETAR: “Eu ma tem de dansa sa nu se duca, sa nu prinda peste. - Sotia dvs? - Sotia mea, da. Pe urma cu razinca sa o prind inapoi.”

Acum ca nu mai au o intrare normala in curte, membrii familiei sar gardul pentru a ajunge in casa.

Gheorghe HERBET, PROPRIETAR: “Nu putem ca ne temem, singuri nu vedeti? “

Cei de la Apa Canal spera sa rezolve problema cat de curand. Promit ca pana la ora zece seara vor conecta apa.