"Surprize" pentru studentii de la colegiul de muzica Stefan Neaga. Specialitatea la care au fost inmatriculati acum trei ani, canto popular, lichidata. Ce spun responsabilii - VIDEO

Dis de dimineata elevii de la catedra canto popular au venit impreuna cu parintii in fata institutiei. Nemultumiti, acestia spun ca vor ramane fara specialitate la jumatate de drum sau unii dintre ei chiar pe ultima suta de metri.

Ana Felicia CARAGIU, STUDENTA, ANUL III: “Ne-am adunat sa aducem catedra noastra inapoi. Pe noi ne impune sa trecem la canto academic.“

Cristina SIRBU, STUDENTA, ANUL III: “Suntem foarte indignati de faptul ca s-a luat aceasta decizie fara sa stie parintii nostri fara decizia nimanui.”

Printre nemultumiti este si tanarul artist Gabriel Nebunu.

Gabriel NEBUNU, STUDENT, ANUL III: “Parerea mea este ca noi cum am intrat asa trebuie sa terminam. Da de ce noi cand am intrat in anul intai nu a fost atunci sa ne spuna ca e numai canto ca noi atunci era sa decicem.”

“Noi parintii cu greu facem banii acestia pentru copii. Acus incepe scoala unde sa dam noi acesti copii?”

“Ce sa facem cu copii mai departe acum in luna august. Doi ani de zile s-a platit contract aici. Ei nu vor sa faca canto academic pentru ca doi ani au facut canto popular.”

Directorul institutiei spune ca specialitatea nu a fost lichidata ci doar comasate catedrele canto popular si canto academic si va fi doar specialitatea “canto”. Aceasta decizie ar fi fost luata impreuna cu cei de la Ministerul Educatiei.

Gheorghe PERJU, DIRECTOR CENTRUL DE EXCELENTA “STEFAN NEAGA”: “Ei raman la ansamblul etno-folcloric si la specilitate raman divizati in doua parti: Muzica academica si muzica populara. Nimeni nu are de gand sa inchida.”

Responsabilii de la Ministerul Educatie spun ca decizia apartine directorullui colegiului.

Silviu GÂNCU, ŞEFUL DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC: “In fond este decizia administratiei institutiei de invatamant sa-si organizeze dupa cum considera ei ca este mai eficient sau mai putin eficient.”

Pentru un an de studii elevii care invata la colegiului Stefan Neaga, in baza da contract la specialitatea canto popular, achita 13 mii de lei.