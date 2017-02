Suspectat ca ar fi jefuit o locuinta, un tanar din Straseni se da in spectacol in timp ce este audiat de politisti: "-Cum iti spune? -Nu-ti spun. De ce vorbesti asa? - Pentru ca asa vreau eu. Sa nu te intereseze” - VIDEO

“-Dar noi cine suntem, cunoşti unde te afli? -Ştiu. -Unde? -Într-o clădire plină de ... -Cum îţi spune? -Nu-ţi spun. -De unde eşti? De ce vorbeşti aşa? - Pentru că aşa vreau eu.”

Dupa o runda de replici dure in adresa politistilor, tanarul asa si nu si-a recunoscut vina. Nu este clar din ce motiv, insa acesta il tot indeamna pe politist sa-l loveasca.

“-Dă-i acuma, că nimeni n-o să afle, hai, de ce stai? -Unde ai petrecut azi noapte? -Să nu te intereseze. Eu ştiu că eu fac banul meu şi gata. -Da unde faci bani? -Să nu te intereseze. -Să furăm un polizor ceva, da? -Hai dă-i o dată un pumn, că n-o să te spun nimănui.”

Impreuna cu el a fost retinut si un alt individ care insa a recunoscut ca a intrat in casa victimei. Femeia in varsta de 47 de ani, locuitoare a orasului Straseni, le-a povestit politistilor ca aseara, 3 indivizi cu cagule pe cap au intrat in casa ei.

Acestia au amenintat-o cu un cutit, i-au luat 350 de dolari, peste 2 mii de lei, mai multe bijuterii din aur, un telefon si o tableta si s-au facut nevazuti.

“-Recunoşti ceea ce ai făcut în această seară? -Da! -Unde ai fost? -În casa unei femei am fost.”

Dupa ce i-au retinut, politistii au gasit la ei banii, telefonul mobil si tableta pe care acestia ar fi furat-o. Indivizii au fost retinuti pentru 72 de ore si sunt cercetati penal pentru jaf.