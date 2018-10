Luau bani pentru a emite decizii favorabile in mai multe cauze penale. Detalii noi din dosarul de coruptie in care sunt vizati cinci judecatori, un procuror si un avocat - VIDEO

In imaginile facute publice de ofiterii CNA apare o femeie, care sta asezata in fotoliu si numara bancnote de 50 si o suta de euro. Ulterior, aceasta pune banii in plicuri. La un moment dat in birou intra o alta femeie, care ia unul dintre plicurile cu bani.

Purtatorul de cuvant al Procuraturii Anticoruptie nu a putut sa ne spuna cine sunt cele doua femei care apar in imagini si in ce institutie au fost surprinse acestea.

Potrivit ofiterilor CNA, judecatorii de la Curtea de Apel, dar si cei de la Judecatoria Chisinau cu sediul Centru, au cerut si au primit sume mari de bani pentru a emite decizii favorabile in mai multe cauze penale. Oamenii legii spun ca procurorul si avocatul erau intermediari in aceasta schema - ei transmiteau banii de la persoanle interesate la magistrati.

De dimineata procurorii anticoruptie si ofiterii CNA au descins la Curtea de Apel si la Judecatoria Centru. Am incercat sa vorbim cu presedintele Curtii de Apel, insa nu ni s-a permis.

“Noi trebuie sa lucram, nu va putem spune nmic. Mai tarziu vor fi informatii.”

Jurnalistii de la Ziarul de Garda au publicat numele persoanelor care au fost retinute la Curtea de Apel. Este vorba dejudecatoarele Galina Moscalciuc si Ludmila Ous. Ambele au examinat anterior dosarul fostului premier, Vlad Filat. Tot Moscalciuc este magistrata care l-a achitat pe Ion Perju, politistul invinuit de moartea lui Valeriu Boboc, in dosarul 7 aprilie.

Ulterior, sentinta judecatoarei a fost anulata de instantele superioare. A ajuns pe mana ofiterilor CNA si magistrata Liubovi Branza, sotia decanului facultatii de Drept de la Universitatea de Stat, care a fost retinut acum doua saptamani, fiind suspectat intr-un dosar de coruptie.

Jurnalistii de la Ziarul de Garda mai scriu ca si Svetlana Tizu, declarata anterior cea mai sexy judecatoare, dupa ce pe pagina sa de facebook au aparut poze in care este imbracata sumar, a fost escortata la CNA. Toate cele zece persoane au fost retinute pentru 72 de ore.

Nu am reusit sa vorbim cu avocatii acestora pentru a comenta situatia.