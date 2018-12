Sustinatorii PAS si PPDA au adus in fata Guvernului mai multe lazi cu mere si nuci, cerand ca monopolul asupra acestor fructe sa fie stopat - VIDEO

Manifestantii PAS si PPDA au adus mere la Guvern ca sa atraga atentia autoritatilor ca tone de fructe se pierd pe marginea drumului, in loc sa ajunga pe mesele din gradinite.

Vasile MARZENCO, DIRECTOR EXECUTIV AL FEDERATIEI NATIONALE AL FERMIERILOR: "Oare acest mar, trebuie sa se piarda pe marginea campului, pe marginea drumului si sa nu ajunga la copii in scoli, in gradinite. El nu poate fi exportat pentru ca nu avem relatii economice stabile nici cu estul nici cu vestul."

Protestatarii au adus si nuci, ca sa spuna ca miezul este vandut la un pret prea mic. Reprezentantii PAS si PPDA sustin ca doar trei companii din Moldova pot exporta nuci, iar una dintre acestea apartine unei rude a premierului Pavel Filip.

Radu MARIAN, MEMBRU IN BIROUL PERMANENT NATIONAL AL PAS: "Un kilogram de miez de nuca este achizitionat cu 35 – 40 de lei si asta in conditiile in care in tarile vecine, preturile oscileaza de la 80 – 120 de lei. Deasemenea situatia pe piata merelor este la fel de complicata, fabricile procura merele fermierilor la un pret mizerabil."

Premierul Pavel Filip a recunoscut anterior ca socrul fiului sau detine o firma care exporta nuci, dar spunea ca nu este monopolist.

Alexandru SLUSARI, VICEPRESEDINTELE PLATFORMEI DA: "Prin actiunile protestului de astazi, noi acuzam actualul guvern de situatia grava a producatorilor de fructe si nuci. Care au adus satele noastre la sapa de lemn, statul nu ajuta cu nimic la colectarea si procesarea a fructelor locale."

Dupa manifestatie, protestatarii au impartit merele si nucile soferilor pe care i-au intalnit in strada.

"Am impartit si am promovat productia noastra autohtona, ca ei sa cunoasca ca merele stau pe dealuri iar nucile sunt vandute la un pret redus."

"Produsele autohtone trebuie sa fie cumparate in primul rand si apoi ceea ce se aduce."

Serviciul de presa al Ministerului Agriculturii a spus ca nu comenteaza declaratiile politice.