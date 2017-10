Sustinatorii PPDA si PAS - la protestat. Au pichetat mai multe institutii, iar la sfarsit au mers la sediul televiziunii nationale, unde au scandat ore in sir si au cerut o ora de emisie pentru opozitie - VIDEO

Sustinatorii PPDA si PAS au protestat astazi in capitala. Oamenii s-au adunat in fata cinematografului Gaudeamus. Mai intai au pichetat Ministerul Sanatatii, Muncii si Protetiei Sociale, fiind nemultumiti de reforma pensiilor. Apoi, multimea a marsaluit spre sediul televiziunii nationale, unde a scandat ore in sir si au cerut o ora de emisie pentru opozitie. Organizatorii protestului spun ca aproape o mie de oameni au venit la manifestatie. Politia, insa nu ne-a oferit o cifra.