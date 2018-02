Sustinatorii si membrii PAS au protestat, din nou, in fata sediului ANRE, cerand institutiei sa reduca tarifele la gaz: "Ei se jura ca nu fura, gazu-i scump peste masura" - GALERIE FOTO

Cei de la PAS vor ca tarifele sa scada cu cel putin 30 la suta si nu cu 20 cum a sugerat premierul sau 11 la suta cat admite Moldovagaz. Manifestantii au acuzat democratii ca vor sa o faca o pomana alegatorilor inainte de alegeri deaceea vorbesc despre ieftiniri.

In replica cei de la PD spun ca PAS e in campanie electorala si astfel isi face publicitate. Ieri Maia Sandu a depus un demers la Procuratura Anticoruptie, in care acuza ANRE ca mentinut in mod nejustificat tarifele mari la gaz, iar consumatorii au achitat cu 1 miliard si jumatate de lei mai mult.











