Sustinatorii si membrii PAS au protestat in fata sediului ANRE, cerand institutiei sa reduca tarifele la gaz - VIDEO

Sustinatorii si membrii PAS au protestat astazi in fata sediului ANRE, cerand institutiei sa reduca tarifele la gaz. Oamenii acuza responsabilii ca ar mentine intentionat preturile ridicate, pentru a le cobori in ajunul parlamentarelor, desi gazul trebuia demult ieftinit. Intr-un comunicat de presa agentia a anuntat ca va analiza piata gazelor in anul 2017, inclusiv prognoza pretului de import pentru acest an, dupa care va aproba noile tarifele.