Sute de angajati de la caile ferate au marsaluit pe strazile capitalei: nu si-au mai primit lefurile de aproape jumatate de an - VIDEO

"Ei traiesc cum vor dar noi nu avem cu ce trai, nu avem ce manca. Foarte greu. Am si copil mic. Pe dansii nu-i intereseaza chestia asta."

"Gazul eu platesc o mie si jumate, cu ce sa mai traiesc...sa dau la nepot o bomboana. Rusine."

"Acum is patru luni restante. Cum se face....?"

Manifestantii s-au adunat in fata Garii, iar de acolo au pornit in mars spre Guvern.

Oleg BUDZA, PRESEDINTELE CONFEDERATIEI NATIONALE A SINDICATELOR: "Alta iesire nu-i. Toate problemele au inceput acum un an si jumatate in urma. Cu creditarea, cu locomotive, cu reparatiile prostesti, cu niste lucruri care s-au acumulat. S-au pus in gaj acuma, si nu au cu ce lucra un credit. Daca nu va fi gasita o solutie, se va opri calea ferata."

Din cei 9500 de angajati ai cailor ferate doar o parte si-ar fi primit salariile pentru luna octombrie a anului trecut.Sa discute cu protestatarii a venit directorul CFM, Iurie Topala.

Iurie TOPALA, SEF CFM: "Angajatii isi primesc salariile. Ei exact stiu ziua cand,, trebuie sa primeasca salariile. Eu ma conduc de acest grafic. Zilnic e peste 2 mln de lei,, zilnic trebuie sa achit daca castig. Dar anul trecut a fost un an destul de greu si nu am putut sa dau din datorii, dar salariile le-am achitat."

Ion ZAPOROJAN, PRESEDINTELE FEDERATIEI SINDICALE A FEROVIARILOR DIN MOLDOVA: "Is patru luni de restante salariale la majoritatea salariatilor. Si sunt sase luni de zile la directia deservire calatori. Is in jur de 130 de milioane, fara de platile sociale. O mare parte nu a primit-o nici pe iulie inca. Asta-i adevarul."

Iurie TOPALA, DIRECTOR CFM: “Eu cu doi ani in urma nu eram la calea ferata. Am preluat cu 96 de mln, azi datoriile sunt de 112, deoarece prin hotarari de judecata mi-au luat 20 de mln care trebuiau sa mearga spre leafa.”

Sefii din sindicate au cerut ca pana la 31 martie sa fie achitate toate restantele salariale, in caz contrar vor fi organizate noi proteste.