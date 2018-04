Sute de credinciosi, la catedrala Mitropolita la Slujba de Inviere. Spre zori, fiecare si-a scos cosuletul cu oua rosii si cozonaci ca sa fie stropit cu agheazma: "asteptam sa fie sfintite si mergem sa stam la masa" - VIDEO

Slujba de Inviere si Sfintirea cosurilor de Pasti nu i-au lasat pe enoriasi sa puna geana pe geana in aceasta noapte. Credinciosii s-au adunat cu duiumul in fata Catedralei, acolo unde au asteptat ore in sir, in picioare, binecuvantarea Mitropolitului. De la intreaga procesiune nu a putut lipsi presedintele, care in rand cu Inalt Preasfintitul Vladimir, fostul coleg de partid Ion Ceban si primarul de altadata, Serafim Urecheanu, au inconjurat lacasul sfant.