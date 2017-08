Potrivit politiei, au fost depistate plantatii de mac si canepa in gradina a doi barbati in varsta de 50 de ani din capitala. Suspectii ar fi crescut si ingrijit canepa care depasea inaltimea de peste 2 metri in gradina casei in care locuiau.

Tufele de canepa au fost ridicate si trimise centrului tehnico-criminalistic pentru expertize, iar suspectii au fost retinuti.

Daca vor fi gasiti vinovati acestia risca pana 2 ani de puscarie sau pana la 25.000 de lei amenda.