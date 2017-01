Sute de moldoveni, pomeniti in nameti. Mai multe portiuni de drum din sudul tarii raman blocate, 13 localitati stau fara curent, iar 9 posturi vamale sunt inchise - VIDEO

Aceste imagini au fost facute noaptea trecuta in sudul tarii, unde zapada viscolita a creat mari probleme soferilor. Salvatorii anunta ca au scos din nameti peste 200 de oameni si 80 de masini. Pana si cateva ambulante au cedat in lupta cu urgia alba.

Desi astazi nu a mai nins, circulatia nu a devenit mai usoara. Acest sofer s-a pomenit blocat in zapada si fara lopata. Drumul pana la soacra a fost unul greu si geros.

"La soacra. -Sărbătoriţi Crăciunul? -Da. A venit iarna. Lopata e la bunei. Incercam sa ne descurcam sa iesim din nametii astia.// Iarna am asteptat-o, dar ne-a prins asa fara veste.”

Masinile blocate au devenit un peisaj obisnuit pentru sudul tarii pe tot parcursul zilei.

“Iaca se vede dupa drum ca s-au alunecat rotile dinainte de la masina si m-am intors. Foarte greu se circula, daca merg masinile si dezapezesc oricum greu se circula.”

“Se circula cu dificultati in orice caz adica nu s-au blocat drumurile. Interventiile se fac din partea drumarilor. Cu greu, dar este un vant puternic, chiar e greu de luptat cu el.”

O lupta si mai grea au avut de purtat soferii de camion.

“-Ce faceţi acum? - Îmbrac lanţurile. Pentru ca să mă ridic. Serviciul rutier nu reuşeste să cureţe drumurile. Suntem nevoiţi să ieşim şi din această situaţie.”

“Eu buksirovka, ridicam masinile la deal.//Ieri am ridicat vre-o 14 azi vre-o 7 de astea mari.”

Ore in sir au pierdut oamenii pe drumurile din sud pana s-au vazut la destinatie. Asta i-a infuriat rau.

“Foarte greu. Drumurile nu prea curatite.”872_1113_01 “-Sunt curăţite bine? - Nu chiar defel. E foarte greu.”872_1114_01 "Nu se lucreaza, nu-i nici o masina, care sa curete drumurile. Nici una.”

Si la aceasta ora, salvatorii isi continua interventia in zona de sud. Din cauza viscolului, munca lor este pe alocuri zadarnica.

Liliana PUŞCASU, OFIȚER DE PRESĂ SPCSE “Pe parcursul zilei de astazi ...in localitatile din UTA Gagauzia, Stefan-Voda si Causeni./// In cazul in care pe parcursul urmaatoarelor 72 de ore ...si se pot incalzi de frig.”

Potrivit autoritatilor, pe mai multe portiuni de drum din sud, pur si simplu, nu se circula. Ministerul transporturilor anunta ca noaptea trecuta au intervenit cu 225 de autospeciale si au folosit peste 1080 de tone de material antiderapant.