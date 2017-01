Sute de oameni, salvati de pompieri din masinele blocate in zapada - Lupta cu nametii a continuat si aseara - VIDEO cu interventia salvatorilor

Potrivit DSE, lupta cu deblocarea autoturismelor impotmolite in zapada din centrul si sudul tarii a continuat. Peste 110 oamenii au fost salvati de pompieri din masinele blocate in zapada. Cele mai multe interventii ale salvatorilor au avut loc in raioanele Ungheni, Calarasi, Cimislia, Leova, Causeni, Taraclia.

Misiuni dificile pentru pompieri au fost inregistrate la transportarea bolnavilor din satele unde cu greu aveau acces autospecialele de interventie. O femeie insarcinata din localitatea Cairaclia a fost transportata la spitalul raional din Taraclia prin intermediul salvatorilor, care au reusit sa ajunga in localitatea inzapezita.

O alta femeie din satul Marianca de Sus, raionul Causeni a fost transportata de salvatori la spital, dupa ce starea de sanatate s-a agravat la domiciliu.

Pompierii au reusit in total sa transporte 4 pacienti spre spitalele din tara. Conform datelor Serviciului Situatii Exceptionale, 300 de salvatori si pompieri cu 60 de autospeciale de interventie au luptat cu nametii in ultimele 24 de ore.