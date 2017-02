Alerta FALSA cu bomba pe Aeroportul Chisinau. Sute de pasageri au fost evacuati, iar avioanele au ramas la sol - VIDEO

Alarma s-a dat la ora 15:30. O persoana necunoscuta a expediat pe adresa electronica a politistilor de frontiera un mesaj in limba rusa, in care cerea un milion de ruble, amenintand ca in caz contrar va detona bomba plasata in aeroport. Imediat la fata locului au venit genistii, politia dar si mai multe masini de ambulanta.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: "Circa 400 de pasageri, care asteptau sa plece au fost evacuati de pe aeroport. Pentru ca acestia sa nu intre in panica nu li s-a spus din ce motiv. Pret de o ora au stat in parcarea aeroportului. Cei, care tocmai aterizase au ramas blocati fie in autocare, fie in avioane. "

"Cand am sosit deja era politia si inchisa strada si ne-a spus ca aeroportul era minat. "

"Ne-au oprit chiar la drumul principal si am asteptat pana s-a reglat situatia.”

"Eu nici nu am crezut că într-adevăr ar putea fi vorba de o bomba. Cui am fi noi de folos? Mi-a fost milă de străini, care nu erau pregătiţi pentru asta. Ei s-au panicat mai mult decât noi."

Dupa ce au scotocit aproape o ora prin tot aeroportul, genistii au anuntat ca alerta a fost falsa.

Chiril DROZDOVSCHI, SPECIALIST IN MANAGEMENT, POLITIA DE FRONTIERA: “Nimic interzis nu a fost depistat, aeroportul si-a reluat activitatea, serviciile de investigatie sunt ocupate cu cautarea perssoanei.”

Ulterior, aeroportul si-a reluat activitatea. 3 curse au decolat cu o intarziere de aproape jumatate de ora.

“Cu gandul la Dumnezeu si plecam.”

“Doamne fereste de nebuni.”

“La noi in Moldova nu e niciun rost, ori sa traiesti, ori sa mori. “

Acum, politia incearca sa gaseasca persoana care i-a pus pe jar. Ultima alerta cu bomba la aeroport, care s-a dovedit a fi falsa, fost in anul 2015. Atunci, un necunoscut a anuntat ca la bordul cursei Milano-Chisinau s-ar afla explozibil.