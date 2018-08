Sute de politisti au fost mobilizati pentru a evacua protestatarii de langa monumentul Stefan cel Mare. Manifestantii care nu au vrut sa plece de bunavoie au fost luati pe sus, printre ei - liderii PAS si PPDA - VIDEO

Politia a intervenit in forta in aceasta dimineata pentru a evacua protestatarii, ramasi peste noapte in fata monumentului Stefan cel Mare. Sute de politisti au fost mobilizati sa curete zona pentru ca oficialii sa poata depune flori. Manifestantii care nu au vrut sa plece de bunavoie au fost luati pe sus, printre ei - liderii PAS si PPDA.