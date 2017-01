Sute de soferi, trasi pe dreapta in apropiere de punctele de trecere a frontierei, pentru a fi verificati daca au amenzi neplatite. Sofer: "Dodon si Plahotniuc vor sa stranga milardul" - VIDEO

Dimineata a fost cu ghinion pentru un sofer. El a ramas fara permisul de conducere in apropierea punctului de trecere spre regiunea transnistreana de la Vadul lui Voda, pentru ca a acumulat puncte de penalizare peste limita admisa.





“Conducatorul auto a acumulat mai mult de 15 puncte de penalizare este privat de dreptul de a conduce pe o perioada de la 6 luni la un an”.

“Pana cand instanta de judecata nu spune ca da am incalcat dumneavoastra nu puteti sa ne ridicati permisul de conducere. A fost un castig de trei puncte de penalizare in instanta”.

Dupa lungi dispute soferul a refuzat sa semneze procesul verbal. Asa ca acum doar instanta de judecata ii va face dreptate. Pana atunci insa va fi pieton.

Astfel rand pe rand soferii au fost verificati in baza de date daca au amenzi neachitate. Unii au traversat la culoarea rosie a semaforului, altii au depasit viteza.

Si daca unii aveau amenzi neachitate altii, erau cat pe ce sa le incaseze deoarece aveau placutele de inmatricuare pline de noroi.

“Am fost pe drum lung si nu am observat tarziu si nu am vazut”

Unii soferi s-au aratat deranjati de faptul ca politistii au efectuat controalele dimineata, cand toata lumea sa garbeste la munca.





”E bine ca sunt harnici la lucru trebuie sa ma duc. Imi este paralel mai repede sa plec.”

" Nu cred ca e cazul sa pierdem timpul. Cand este o pricina oarecare pot sa verifice”.

"Am inteles ca am incalcat un semafor si nu am fost anuntati sau citatie.”

“Dodon si Plahotniuc vor sa stranga milardul”.

"Aici o amenda nu am avut nci nu o sa am merg cu 60 ca un mosneag."

“Daca asa le este lucrul noi suntem obligati sa ne oprim”.

"Moldovanul a servit si o sa serveasca cine are minte nu urca la volan. Si noi avem camere si ei au camere."

Ion RUSU, INSPECTOR DE PATRULARE “In mare parte sunt cu numere starine, un motiv este ca sunt cu numere de inmatriculare peste hotare cred ca nu o sa primeasca citatie. Insa cu ajutorul filtrelor noi stabilim si penalizam”

Actiunea s-a desfasurat in apropierea punctelor de frontiera Leuseni, Sculeni, Otaci Palanca, Tudora, Criuleni. Soferii care au fost prinsi cu amenzile neplatite s-au ales cu procese-verbale. Daca in 72 de ore nu vor achita sanctiunile vechi, risca sa ajunga in instanta. In anul 2016 ...