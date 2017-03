Sute de tone de ceapa au ajuns la gunoi si nu in mancarea consumatorului, totul din cauza supraproductiei. Au fost inregistrate pierderi de milioane de lei - VIDEO

“Ceapa e destul de mascata, iaca cat un telefon.”

Asa arata groapa de gunoi de la Negureni. 60 de tone de ceapa, adica 120 de mii de lei au ajuns aici. Ceapa a fost aruncata la gunoi de catre Andrei Dermenji, care a ramas cu depozitul plin din cauza supraproductiei de pe piata.

Andrei DERMENJI, FERMIER: “Pur si simplu o aruncam ca nu avem ce face cu dansa. Am aruncat cat am aruncat lumea o mai alege si o mai Ia acasa.”

“Nici in cosmar nu am visat ca voi ajunge la momentul cand o sa ducem asa productie in asa cantitati si asa calitate pur si simplu la gunoi. Ti se rupe sufletul.”

Localnicii din sat vin la gunoiste ca la piata, doar ca aici nimeni nu le cere nici un leu pentru un sac de ceapa.

“De la gunoiste de acolo am luat 20 de saci si I-am dus acasa pentru mancare.”

“Eu am fost si am luat 10 saci de ceapa. Tot satul a fost bucuros cand a vazut asa bogatie acolo. Se duc la piata si decat sa dea 5 lei pe un kg de ceapa, el a fost si a luat pe loc fara capeici.”

Andrei Dermenji spune ca a cautat orfelinate la care sa duca ceapa insa peste tot i s-a spus ca nu este nevoie. La un orfelinat cele 60 de tone aruncate la gunoi s-ar consuma in 16 ani si 6 luni.

Totusi nu toata ceapa a ajuns la gunoi. Andrei Dermenji a dus peste 100 tone in mai multe scoli, spitale si internate din capitala. Alte 3 tone au ajuns la Asociatia orbilor, astfel ca fiecare membru a primit cate 3 kilograme de ceapa.

Alexei ROMANENCO, VICEDIDECTOR, ASOCIATIA ORBILOR: “Sa faci o salata sa pui o ceapa doua este totdeauna necesara ceapa."

Vitalie BORS, DISTRIBUITOR: “Nu s-au asteptat, adica cum sa dea ceapa gratis.”

In situatia lui Andrei Dermenji sunt si alti fermieri din tara, care au fost nevoiti sa arunce ceapa la gunoi. Autoritatile au explicatie pentru supraproductia de anul trecut.

In 2015 ceapa a rodit mai putin si respectiv pretul a fost mai mare, ajungand pana la 7 lei, fata de 2 lei cat este acum. Asa ca in 2016, mai multi fermieri au decis sa cultive aceasta leguma. Acestia ar trebui sa studieze mai intai piata.

Vasile SARBAN, SEF PRODUCTIE, MINISTERUL AGRICULTURII: “Supraproductia poate fi dirijata prin asociere. Daca producatorii agricoli vor fi asociati ei vor controla cantitatea de productie care este necesara. Ei vor avea posibilitatea sa tina sub control pietile si producerea."

Potrivit Ministerului Agriculturii in ultimii sapte ani nu a fost inregistrata supraproductie de ceapa. Desi a avut pierderi de 500 de mii de lei, Andrei Dermenji spune ca si in acest an va cultiva ceapa si spera ca va reusi sa o vanda pe toata.