Ta ta ta, caprita ta - a rasunat astazi pe strazile din Crihana Veche. Zeci de oameni au participat la Jocul Caprei - VIDEO

In cojoace, cu masti pe fata si cu multe uraturi invatate, acesti tineri opreau fiecare masina la intrarea in sat.

Ion EVSTRATI, ORGANIZATOR: "La noi de multi ani se fac asa capre si noi vrem sa tinem obiceiul asta cat o sa fim noi, cat o sa putem noi."

Soferilor li se cereau bani pentru spectacol – fiecare a dat cat a putut.

"Ai baieti bravo pentru asa obicei.//Da ce sa facem asteptam da.//Dar baietii daca le dai 10 lei credca o sa fie multumiti."

"La noi in fiecare an e asa.//Cat ai atata dai, daca nu dai nis nu treci."

Jocul caprei a format insa o coada de masini ... Altii insa, desi au pierdut minute bune in micul ambuteiaj, nu au parut deranjati.

"In fiecare an asa obiceiul lor se aduna danseaza.//Cate 5 lei am dat, de fiecare cate 5 lei se aduna si iau o masina pana dimineata.

"Un obicei care apartine doar satului Crihana Vehe.



Festivalul Caprelor are loc an de an la Crihana Veche. Doar ca astazi, pentru prima data, scopul a fost si caritabil. Mai exact, uratorii au incercat sa convinga oamenii, in special pe cei din diaspora, sa doneze bani pentru dezvoltarea satelor.

Rodica CUCEREANU, PRIMAR CRIHANA VECHE CAHUL: "La Crihana Veche de sute de ani se pastreazza o traditie frumoasa care este unicala in tot spatiu romanesc este jocul caprelor, care este diferenta caprei de la noi si de restul este ca lipsesc cuvintele , textul si doar muzica ritmul si costumatia care participa in suitul caprei."

Banii colectati astazi vor fi folositi pentru reparatia salii de sport a scolii din localitate, care se afla intr-o stare dezastruoasa.

Aliona CRETU, DIRECTOR LT MIHAI EMINESCU CRIHANA VECHE: "Sala de sport in ultimii 3 ani nu a fost inacalzita.// Si inafara de acest lucru de cativa ani curge deja acoperisul si cautam orice mijloace ca sa reparam si acoperisul sa renovam sala de sport si sa adugem agent termic sa aducem caldura in sala de sport.// De cel mai dese ori daca este posibil fac elevii afara, fac pe holuri, joaca sah, adica gasim alte solutii pentru ora de sport."

Din cauza frigului si a apei care curge din tavan in sala de sport, orele sunt destul de neplacute.

"Atunci cand ploua se umple cu apa si nu putem face sport.// Chiar si la noi in camera nu este cateodata lumina chiar acum nu de mult a fost un caz ca o domnisoara a plouat si era umeda sala si o domnisoara a cazut si piciorul s-a rupt.//Facem in sala dar nu avem nici echipament, asa in umezeala, este foarte frig, nu este caldura.

"Sunt conditii cam rele si este frig si trebuie sa stai imbracat si nu poti face sport in scurta. //Cand transpiram tare si e rece, tusim cateodata."

La banii adunati de localnici, se vor mai adauga si fonduri straine.