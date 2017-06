Taberele pentru copii, luate la puricat de pompieri. Acestia au vrut sa vada daca administratiile respecta normele antiincendiu - VIDEO

"Aici sunt 20 de metri şi încă 20 de metri ajunge pana în interiorul clădirei în cazul în care începe să ardă, să dea Domnul să nu se întâmple.”

Angajatii acestei tabere dau asigurari ca parintii pot sta linistiti atunci cand isi lasa copiii aici. Au incercat sa-i convinga de acest lucru si pe pompieri.

"Acestă alarmă în caz de incediu reactionează la fumul din încăpere, cu aşa alarmă este dotată fiecare încăpere”.

Alexei MURCOVSCI, DIRECTORUL TABEREI: "In fiecare an facem o revizie si anul acesta am cumparat stingatoare noi şi le-am încarcat pe cele vechi, avem pe teritoriu 58 de stingatoare.”

Mai mult, copiii au fost instruiti cum sa actioneze in caz de incendiu.

"Mi-a spus sa ies din casa si sa astept sa vina pompierii, suni pe 901”.

"Iau stingătorul şi sting focul”.

"Imi pun o batista pe gura ca sa nu-mi intre fumul si chem pompierii, ei vin 10 min.”

Iar la aceasta tabara, multi pici sunt cazati in casute de lemn. Fiecare este dotata cu un detector de fum.

Vasile CAZACU, DIRECTORUL TABEREI: "Avem un echipament intreg in jur de 25 de stingatoare ne-am pregatit pentru a lucra mai siguri pe sine.”

In tabara vecina, insa conditiile sunt mai putin moderne. Mai vechi sunt echipamentele antiincendiu.

Adriana GROSU, DIRECTOAREA TABEREI: "Avem tot echipamentul antiincediar, butoaie cu apa, nisip, hidrante care functioneaza."

Taberele trec prin filtrul pompierilor deja pentru a treia oara in acest an. Abia la ultimul control, nereguli au fost mai putine, afirma pompierii.

La Vadul lui Voda, activeaza 7 tabere. Toate sunt verificate de pompieri in aceasta saptamana.