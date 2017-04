Tabloul jalnic din Lapusna, in urma precipitatiilor de saptamana trecuta: gradini, care arata ca niste mlastini, beciuri inundate si case umezite - VIDEO

Gradini, care arata ca niste mlastini, beciuri inundate si case umezite. Este tabloul jalnic din Lapusna, Hancesti. In urma precipitatiilor de saptamana trecuta, paraul din localitate a iesit din albie, iar apa a ajuns in gospodariile oamenilor. Localnicii dau vina pe autoritati, care nu ar fi curatat paraul, iar primarul spune ca nu are bani pentru asta.