Tanar din Orhei, condamnat la 6 ani de puscarie pentru ca a jefuit cinci gospodarii din Criuleni

Potrivit Procuraturii, in anul 2012, inculpatul a intrat pe timp de noapte in cinci gospodarii din satele Stetcani si Riscova, de unde a fuart bani si bunuri in valoare de peste 315 mii lei.

Prin sentinta Judecatoriei Criuleni, inculpatul, a fost condamnat pentru comiterea furtului in proportii deosebit de mari, la 6 ani de inchisoare.

Prin aceeasi sentinta, s-a dispus incasarea din contul condamnatului a prejudiciului material partial in beneficiul partilor vatamate.

Sentinta este cu drept de atac.

