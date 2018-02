Tanara, care a avortat intr-un veceu de la Institutul Mamei si Copilului, a oferit detalii despre experienta prin care a trecut: „Am mers la baie, m-am aplecat si fetita a iesit. Mi s-a reprosat ca am murdarit totul cu sange" - VIDEO

Ecaterina IAROS: „Mi-au dat 4 pastile, apoi inca 4. In total am baut 8 pastile pana la ora 8. Mi-au dat inca 2 si eu am refuzat. Mi-am dat seama ce bomba se intampla in organismul meu si imi era frica sa nu mor.”

Se intampla pe 13 decembrie, cand Ecaterina se afla in spital deja de cinci zile, timp in care a fost vizitata de surorile medicale de cateva ori si aproape ca ingnorata de medici, povesteste ea. Tanara a fost nevoita sa faca un avort medicamentos, dupa ce a aflat ca fatul avea malformatii.

La cei 19 ani, spune ca nu stia exact ce inseamna asta, iar la rugamintile insistente de a i se explica ce o asteapta, specialistii nu ar fi reactionat. Cel mai mare cosmar a inceput in dimineata zilei de 14 decembrie, a povestit intr-un interviu pentru Europa Libera, cand ea s-a trezit intr-o balta de sange.

Ecaterina IAROS: „Am mers la baie. Am intrebat daca pot sa merg la baie si mi-a spus ca da, pentru ca eu inca nu nasc. Numai m-am aplecat si fetita a iesit. Pana a venit sora medicala, eu deja am examinat-o, deja eram cu ea in maini. La iesirea din baie am auzit ca mi s-a reprosat ca am murdarit totul cu sange. Cand am vazut ca statea in sacosa ceea galbena, parca era un gunoi, nu era un copil. „

Mai mult, medicii ar fi indicat in acte o alta greutate a fatului.

Ecaterina IAROS: „Au pus pe cantar si avea 540 de grame. Sora medicala a spus: „scriem 480”?

Era legat ceva de documentatie.

Avocatii de la Promo Lex, care ii ofera Ecaterinei asistenta juridica, spun ca au adunat probe pentru a-i face dreptate. Pe 9 ianuarie, intr-o conferinta, Ministerul Sanatatii a impartit pedepse in fata presei celor care s-ar face vinovati. Trei angajati de la Institutul Mamei si Copilului au fost demisi.

Astazi, contactati de PRO TV, responsabilii din sanatate nu ne-au spus daca cei trei au ocupat alte functii in acelasi spital ori in alte institutii medicale. Nu am primit un raspuns clar nici pana acum despre motivul, din care Ecaterina a fost indemnata sa-si cumpere singura medicamentele care i-au provoat nasterea, asta desi pastilele se gaseau in sectie.

Iurie DONDIUC, PRESEDINTELE COMISIEI OBSTETRICA SI GINECOLOGIE: „Am primit raspuns de la medic ca au fost zilele de odihna si au fost multi pacienti si noi am hotarat sa-i propunem sa cumpere singura.”

Ecaterina IAROS: „Tu nu esti prima si nu esti ultima. Fraza pe care mi-a spus-o m-a facut sa actionez. Cate femei au trecut prin asta si se tem sa vorbeasca. „

Si, la cateva saptamani dupa asta, zeci de cazuri infioratoare din spitale au fost facute publice. Povestea Ecaterinei a devenit un imbold pentru femei din diferite colturi ale tarii, care au scris despre experientele lor.

„Mi s-a rupt osul pubian stang. Am invatat din nou a merge”, spunea una dintre mame, ori: „E groaznic sa-mi amintesc cum mi-au legat picioarele ca sa poata munci fara piedici. Mi-au pus copiii pe o masa de tabla.”

Povestile au fost adunate intr-o declaratie, depusa ulterior la mai multe institutii de stat. Guvernul nu a raspuns.

Alina ANDRONACHE, AUTOARE DECLARATIE: „ Pe 12 februarie s-a implinit exact o luna de cand a fost depusa petitia. Guvernul nu a reactionat. Ignoranta este dureroasa.”

Iar Ministerul Sanatatii a elaborat un plan de actiuni care prevede ca angajatii medicali sa fie instruiti despre normele de etica si sa fie create institutii speciale care sa se ocupe de examinarea acestor incidente.