O familie intreaga a fost distrusa. Tanara de 24 de ani care se zbate intre viata si moarte si-a pierdut sotul si fiica de doar un an si 5 luni in accidentul de langa Anenii Noi. Pasagerul din Audi, care s-a stins pe loc, era antrenor de fotbal - VIDEO

Oricine a trecut azi dimineata pe langa Todiresti a asistat la un tablou sumbru. In locul in care s-a produs accidentul bucati de masini, haine sau cizme erau imprastiate pe o raza de vreo suta de metri.

Pe marginea drumului, intr-un sant – doua mormane de fiare contorsionate – erau cele doua masini implicate in accident. Motorul uneia a fost aruncat de impact la cativa metri.

Era ora opt dimineata cand s-a intamplat nenorocirea. Un Audi cu numere de inmatriculere transnistrene venea dinspre Chisinau, iar in sens opus o Dacia se deplasa spre capitala.

Oamenii legii spun, din primele lor cercetari, ca soferul automobilului Audi a iesit la o depasire riscanta. Viteza mare. Un impact zdrobitor.

Valeriu CODREANU, SEF INSPECTORATUL DE POLITIE ANENII NOI: “Se efectueaza cercetarea la fata locului. Prealabil va spun este vorba despre o depasire nereusita a automobilului Audi care venea din Chisinau spre Aneni Noi care s-a ciocnit violent cu automobilul Dacia.”

Cinci oameni au murit in accident. Printre ei si o fetita de doi ani. Au fost scosi cu greu dintre fiare de catre pompieri.

Dorin CANDIBA, SEF SALVATORI ANENII NOI: “La fata locului au fost indreptate 3 autospeciale de pompieri si salvatori pentru a efectua lucrari de salvare deblocare, au fost efectuate lucrarile apoi persoanele au fost transportate la serviciile cuvenite."

In Audi se aflau soferul in varsta de 33 de ani originar din satul Geamana si un pasager in varsta de 64 de ani – antrenor de fotbal la Anenii Noi. Ambii au murit. De partea cealalta, in Dacia, o familie intreaga a fost distrusa.

Un pasager in varsta de 22 de ani a murit, la fel ca si fetita acestuia in varsta de un an si cinci luni. Mama micutei de 23 de ani este la spital.

Ea si o alta tanara de 24 de ani sunt singurele supravietuitoare dintre toti cei implicati in accident. Acestea sunt, insa, in stare grava la Spitalul de Urgenta, in sectia de reanimare. Medicii au format o comisie speciala care se ocupa de starea lor.

Toti cei din Dacia erau locuitori ai satului Gura Bacului. Soferul in varsta de 38 de ani s-a stins si el. Primarul din localitate ne-a povestit ca barbatul isi cumparase de curand masina.

Transporta la Chisinau consateni si mai facea in felul acesta un ban ca sa-si intretina familia – avea de hranit doi copii, unul dintre care cu invaliditate grava. Acum sotia sa care lucreaza ca femeie de serviciu la scoala din sat cu un salariu de 1000 de lei a ramas singura cu ei.

Oamenii legii spun ca mai multe nereguli ar fi dus la o tragedie atat de mare – soferul ar fi avut cel putin 105 km pe ora, pasagerii din spate nu aveau niciunul centura de siguranta cuplata, iar copilul nu era in scaun special.

Cazul este in continuare in atentia politiei care incearca sa stabileasca si alte detalii.