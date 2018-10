Tanara de 28 de ani care a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a cazut de la etajul blocului in care locuia, s-a stins pe masa de operatie

Potrivit responsabililor de la urgenta, femeia a fost adusa in stare grava. Aceasta a murit la scurt timp pe masa de operatie. Avea contuzie cerebrala grava, fractura de coaste si diverse traumatisme.

Totul s-a intamplat in jurul orei 11:00, pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica al capitalei. Oamenii legii spun ca tanara se afla in acel moment impreuna cu iubitul ei. Nu se cunosc circumstantele in care aceasta a cazut de la etaj, insa politia spune ca totul s-ar fi produs intamplator.