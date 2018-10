Tanara mama si copilul ei de patru ani, care s-au stins in explozia de la Rascani, condusi pe ultimul drum. Alaturi de barbatul care si-a luat ramas bun de la familie au fost si rudele sale venite din Camerun - VIDEO

Zeci de oameni s-au adunat astazi ca sa-i petreaca pe ultimul pe tanara in varsta de 30 de ani si copilul ei de patru ani, scosi fara suflare de sub daramaturi dupa explozia de sambata trecuta. Sotul femeii era alaturi de rudele sale, venite din Camerun. Cu flori in maini au venit si colegii de lucru ai profesoarei de la Ion Creanga, dar si studentii sai.

Svetlana DERMENGI, PROFESOARA: “Um om extraordinar este pur si simplu apocaliptic ceea ce s-a intamplat. Nu sunt cuvinte care sa redea sentimentele pe care e traim toti de la catedra. Avea niste ore interesante si captivante de fiecare data.”

Vecinii spun ca pe Olga o cunosteau multi dintre locatarii blocului si o respectau. A copilarit aici si avea de gand sa-si traiasca viata alaturi de familia sa tot aici.

“Fetele mele de multe ori dormeau la ea, pentru ca mama ei pleca noaptea la munca. Peurma mergea cu noi la mare, mama ei avea zahar si ne ruga sa o luam cu noi. “

Avea o familie unita, era politicoasa si manierata, spun vecinii. Nici pana acum nu pot sa creada ca ea nu mai este.

“Era foarte draguta, intotdeauna se saluta. O familie buna, ca si toti aveau planuri si scopuri.”



“Eu sunt mama prietenei ei. Mereu petreceau sarbatorile impreuna.”

Langa multime statea o ambulanta, de ajutorul medicior a avut nevoie sotul femeii care a decedat.

Viorica PETCOVA, MEDIC CARDIOLOG: “ I s-au administrat sedative. El are trauma la picior dar l-am intrebat a spus ca nu are dureri. Unei cunostinte de a familiei I s-a ridicat tensiunea.”

In urma deflagratiei care a avut loc sambata seara, 4 persoane si-au pierdut viata, iar 8 oameni au fost raniti. Trei dintre ei raman internati in spital, printre care un salvator, dar si proprietara apartamentului, in varsta de 32 de ani, starea careia este grava.