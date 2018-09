Tanarul care a incercat sa achite cu bomboane la o benzinarie din Peresecina are 21 de ani si este traducator de meserie. Vezi cine este Ilie Turcan si cum i-a venit ideea: "Nu m-am gandit sa fac vreun rau" - VIDEO

Tanarul in varsta 21 de ani este absolvent al Universitatii Libere Internationale din Moldova. De vloging s-a apucat inca de pe atunci pe cand era student.

Ilie TURCAN, VLOGGER: “Din anul 2 am deschis un canal de youtube, unde postam filmulete din viata mea, apoi am fost in America pe vara am lucrat, si mi-am cumparat un mcbook si o drona ca sa pot filma si monta mai bine consider ca creatorii de continut au perspectiva mare.”

Video-ul de la benzinarie, Ilie l-a filmat pentru a-si distra publicul, insa nici prin cap nu i-a trecut ca o sa ajunga viral.

Ilie TURCAN, VLOGGER: “Eu nu m-am gandit sa fac vreun rau, am vrut sa fac situatia aceasta amuzanta si sa obtin o reactie de la vanzator, nustiu daca ei au vazut pe internet sau au patit ceva, nu cred ca am pentru ce sa-mi cer scuze eu nu cu scopuri rele, dar daca au avut ceva probleme imi pare rau, considr ca fraza doamnei o fost un pic neprofesionala.”

Tanarul sustine ca cei care il urmaresc il incurajeaza sa filmeze in special video-uri amuzante. Tanarul este ambitios si spune ca pe viitor vrea sa-si extinda echipa.

Ilie TURCAN, VLOGGER: “Ceea ce tine de actori as vrea sa-i dezvolt pe prietenii mei. Am multi prieteni care au potential chiar si cu cel care am filmat la benzinarie.”

Tanarul isi aminteste ca primele video-uri, le-a filmat impreuna cu iubita sa. Cu planuri mari pe viitor, Ilie spune ca pregateste un filmulet nou despre zilele de nastere la moldoveni, care ar urma in curand sa para pe canalul sau de youtube.