Tanarul, care in timpul unei petreceri intr-un local din capitala, care apartine mamei sale, si-a scos arma din buzunar si a tras de cateva ori in aer, s-a ales doar cu o amenda. Motivul pentru care dosarul deschis pe numele sau a fost clasat

Dosarul penal deschis pe numele tanarului care in timpul unei petreceri intr-un local din capitala si-a scos arma din buzunar si a tras de cateva ori in aer a fost clasat de procurori. Motivul - nu este clar daca in imagini apare anume tanarul pe numele caruia a fost deschis dosarul penal. In schimb, acesta a platit o amenda.