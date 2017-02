Tanarul de 17 de ani, banuit de omorul adolescentei din Straseni, va ajunge din detentie la spitalul de psihiatrie. Judecatoria Straseni a acceptat ca baiatul sa fie transferat - VIDEO

Potrivit procurorul sef de la Straseni, Alexandru Rata, ceilalti doi suspecti de 14 si 15 ani deasemenea au fost supusi unei asemenea testari, insa examinarea acestora nu a durat mai mult de o zi.

Adolescenta de 14 ani a disparut pe 25 noiembrie, iar in aceeasi zi ar fi fost ucisa de iubitul sau si amicii lui. Abia dupa o saptamana de cand a fost data disparuta, tanara a fost gasita moarta, iar expertiza medico-legala a aratat ca fata a fost lovita in cap, de nenumarate ori, cu un obiect greu, iar in urma ranilor a murit.