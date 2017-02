Tanarul de 17 de ani, banuiti de omorul adolescentei din Straseni, ar putea ajunge din detentie la spitalul de psihiatrie - VIDEO

De cealalta parte, procurorii spun ca astfel, tanarul ar putea scapa de pedeapsa penala, care il astepta in cazul in care va fi gasit vinovat de omor.

Potrivit procurorul sef de la Straseni, Alexandru Rata, ceilalti doi suspecti de 14 si 15 ani deasemenea au fost supusi unei asemenea testari, insa examinarea acestora nu a durat mai mult de o zi.

Urmeaza deja ca instanta de judecata sa decida daca tanarul va fi transferat la spitalul de psihiatrie, data sedintei insa deocamdata nu a fost fixata.

Adolescentul de 17 ani, dat in cautare internationala pentru omorul tinerei din Straseni, a fost adus acum aproximativ o luna in tara. Tanarul a fost retinut la inceputul lunii decembrie la frontiera romano-ungara de catre politistii maghiari.

Adolescentul de 17 ani a plecat in Romania a doua zi dupa ce, impreuna cu trei prieteni ar fi ucis fata de 14 ani. Alti doi suspecti de 14 si 15 ani se afla in arest in izolator, iar al patrulea, de 13 ani nu poate fi cercetat penal.

Adolescenta de 14 ani a disparut pe 25 noiembrie, iar in aceeasi zi ar fi fost ucisa de iubitul sau si amicii lui. Abia dupa o saptamana de cand a fost data disparuta, tanara a fost gasita moarta, iar expertiza medico-legala a aratat ca fata a fost lovita in cap, de nenumarate ori, cu un obiect greu, iar in urma ranilor a murit.