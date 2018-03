Tanarul de 18 ani, care a inceput sa aiba dereglari psihice dupa inrolarea in armata, ar fi ajuns acolo deja bolnav. Asta spun reprezentantii Ministerului Apararii, care o contrazic pe mama baiatului - VIDEO

Ala DIACONU, PURTATOR DE CUVÂNT, MINISTERUL APĂRĂRII: "Cu privire la subiectul prezentat de Pro TV, despre cazul unul soldat eliberat din serviciul militar la o luna de la incorporare. La 5 zile de la incorporare el a fost internat in sectia psiho-neurologie a spitalului clinic militar central prezentand un comportament inadecvat. Ca rezultat in baza investigatiilor, comisia medico-militara l-a declarat pe tanar inapt pentru serviciul medical cu excluderea din evidenta militara."

Cei de la Ministerul Apararii neaga acuzatiile mamei care sustine ca fiul ei s-ar fi imbolnavit in armata si precizeaza ca medicii care l-au examinat inainte de inrolare nu au putut depista boala de care tanarul deja ar fi suferit. Totusi, responsabilii au refuzat sa ne spuna ce diagnostic I s-a pus, motivand ca sunt date cu caracter personal.

Ala DIACONU, PURTĂTOR DE CUVÂNT, MINISTERUL APĂRĂRII: "In ce priveste acuzele mamei, potrivit carora tanarul a contactat boala in armata va informa ca comisia speciala creata de Ministerul Apararii pentru investigarea circumstantelor acestui caz, a determinat ca acestea sunt nefondate. -Stati putin, inainte ca sa fie inrolat in armata, soldatii trec un examen? Aceasta boala nu se detecteaza cu ochiul liber."

Am incercat sa discutam astazi cu medicul de la Spitalul de Psihiatrie care s-a ocupat de tanar, acesta, insa, nu a vrut sa raspunda la nicio intrebare.

Acum cateva zile, mama baiatului de 18 ani, ne-a spus ca fiul ei era sanatos inainte de a pleca in armata. A absolvit liceul, dar si o scoala profesionala, avand note bune. El a fost inrolat in armata pe data de 23 ianuarie dupa ce a trecut toate comisiile medicale. Peste cateva zile, mama a fost anuntata ca fiul ei este internat in spital si ca are un comportament neadecvat.