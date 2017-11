Tanarul de 24 de ani din Roscani, Straseni, care si-a violat vecina de 65 de ani, iar apoi a ucis-o, condamnat la 19 ani de inchisoare

Crima a avut loc in luna aprilie, in satul Roscani, Straseni. Tanarul, fiind in stare de ebrietate, s-a luat la cearta cu vecina care se intorcea de la munca. Nu se stie cum au ajuns intr-o curte parasita din apropierea caselor lor, unde suspectul ar fi lovit-o de mai multe ori in cap, iar ulterior ar fi violat-o. A lasat acolo corpul femeii, peste care au dat ulterior niste copii care se jucau. Potrivit oamenilor legii, anterior suspectul a fost cercetat penal pentru violenta in familie.

