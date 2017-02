Tanarul de la Mingir, batut cu bestialitate acum o saptamana, a fost deconectat de la aparate. Rudele au decis sa-i doneze organele - VIDEO

Asta le-a declarat mama tanarului reporterilor Ziarului de Garda. Totodata, politia din Hancesti sustine ca are un suspect in acest caz. Este vorba despre un consatean de 30 de ani, cu care victima ar fi baut inainte de tragedie.

Cei doi s-ar fi certat, iar in urma loviturilor victima a ajuns in coma depasita. Andrei Dima, urma sa plece a doua zi in Italia, ca sofer de curse lungi. Potrivit politiei, dosarul penal pe numele suspectului va fi deschis pentru huliganism. Deocamdata acesta nu a fost retinut.