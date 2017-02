Tanarul de la Mingir, batut cu bestialitate acum o saptamana, a salvat inca doua vieti post mortem. Medicii i-au prelevat rinichii: unul a salvat un barbat, iar celalalt o femeie - E-MEDICINA.MD

Tanarul din Mingir care acum o saptamana a ajuns in coma dupa ce ar fi fost batut cu bestialitate a salvat inca doua vieti post mortem. Potrivit portalului e-medicina, medicii au prelevat pe langa ficat, si rinichii tanarului. Unul dintre rinichi a ajuns la un barbat in varsta de 49 de ani, iar cel de-al doilea rinichi a salvat viata unei femei in varsta de 36 de ani.