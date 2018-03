Tanarul din Cimislia, care si-a lovit tatal cu toporul pentru ca i-a luat banii pe care i-a castigat dupa ce a mers cu uratul, va sta 8 ani la puscarie. Ce spun procurorii

Potrivit procurorilor, tanarul in varsta de 30 de ani si-a recunoscut vina.

Totul s-a intamplat in ianuarie 2017, tanarul, tanarul, fiind baut s-a luat la cearta cu tatal sau, in varsta de 52 de ani, pe care l-a invinuit ca i-ar fi luat o parte din banii pe care i-a castigat din uratul prin sat. Acesta a luat toporul si l-a lovit pe tatal sau de mai multe ori. Barbatul a ajuns la spital si a ramas in viata. Sentinta este cu drept de atac.

Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.