Tara care tocmai a ridicat vizele pentru cetatenii romani da bani gratis populatiei. In ce conditii se acorda venitul minim garantat

Premierul provinciei, Kathleen Wynne, a declarat ca va introduce un program pilot, care va incepe in aceasta primavara si care va dura trei ani.De proiect vor beneficia 4.000 de persoane din trei regiuni ale provinciei, care vor primi sume suplimentare, in completarea veniturilor lunare provenind din salariul pe care il castiga la locul de munca.Autoritatile lucreaza in prezent la o formula dupa care vor fi acordati banii, premierul provinciei dand un exemplu in acest sens.

Astfel, o persoana care castiga in jur de 10.000 de dolari pe an va primi in plus un ajutor de 11.989 de dolari, ajungand astfel la un total de 21.989 de dolari pe an.Persoanele eligibile sa intre in program trebuie sa aiba intre 18 si 64 de ani si sa fie cu risc ridicat de saracie. Selectia lor se va face aleatoriu, printr-un program computerizat.Wynne spune ca una dintre tintele programului este sa arate populatiei ca Guvernul se ingrijeste de bunastarea sa.

Oamenii care vor participa la experiment vor primi un cec lunar care va acoperi cheltuielile cu mancarea, transportul, hainele si utilitatile.Canada nu este singura tara care experimenteaza un astfel de sistem. Finlanda a lansat, de la 1 ianuarie 2017, un program prin care ofera unui numar de 2.000 de someri un ajutor lunar de 590 de dolari. De asemenea, in mai multe orase din Olanda, cei cu venituri mici primesc 1.100 de dolari luna, pentru doi ani.