Tara noastra a ocupat locul 3 la Eurovision, cea mai buna pozitie de pana acum. Moldova a fost intrecuta doar de Bulgaria si Portugalia, care a castigat concursul. Cele mai spectaculoase prestatii - VIDEO

”Portugalia, Bulgaria şi Moldova...”

Acesta este momentul care a tinut intreaga Moldova cu sufletul la gura. Dupa cateva secunde de suspans tensiunea a scazut.

”Țara care a luat al treilea punctaj maxim este Moldova.”

Dupa succesul din semifinala, trupa a facut spectacol si in finala. Cu o energie la maxim si o carisma deosebita, baietii au reusit sa-i impresioneze pe europeni, iar rezultatul a fost unul surprinzator. Moldova a primit 110 puncte din partea juriului, iar 264 au fost oferite de public. Astfel tara noastra s-a plasat pe locul trei.

”Este o mare onoare că am ocupat locul trei. Visele devin realitate, doar credeţi în asta. Ura!”

12 puncte ne-a acordat publicul din Romania, nu insa si juriul care ne-au dat 8, Italia, Ucraina, Portugalia si chiar Australia, scorul final fiind de 374 de puncte. Este cel mai bun rezultat obtinut pana acum de Moldova la Eurovision.

In 2005, formatia Zdob si Zdub a ocupat locul sase, competitia avand loc tot la Kiev. Anul viitor, reprezentantul Moldovei va merge in Portugalia pentru a participa la Eurovision. Si asta pentru ca Salvador Sobral, care a reprezentat aceasta tara a ocupat locul 1, acumuland in total 758 de puncte.

Salvador SOBRAL, CASTIGATOR EUROVISION 2017: ”Eu nu am înţeles voturile, sunt greu de înţeles. Cred că trebuie să fii matematician. Dar atunci când cineva din echipă ne-a spus că am câştigat, a fost o surpriză.”

Salvador are 27 de ani, iar presa scrie ca sufera insuficienta cardiaca si are nevoie de un transplant de inima. Piesa cu care a evoluat a fost scrisa de sora sa, care i-a fost alaturi in timpul concursului, iar la final a cantat alaturi de el pe scena.

Locul doi i-a revenit reprezentantului Bulgariei. Kristian Kostov in varsta de 16 ani a obtinut 615 puncte. Dezamagire a fost insa in echipa Italiei, care pana in ultimul moment era considerata favorita. Rezultatul l-a plasat pe Francesco Gabbani cu trei locuri in urma Moldovei, adica pe pozitia a 6-a.

Romania, reprezentata de Ilinca si Alex Florea a ajuns a 7-a in clasament cu 282 de puncte in total. Top zece a fost incheiat de Norvegia. Ucraina, gazda concursului s-a clasat pe locul 24, iar Spania a ajuns la coada, ocupand pozitia 26 cu doar 5 puncte acumulate. Pentru Eurovisionul din acest an Ucraina a cheltuit peste 22 de milioane de euro.