Tara noastra a trecut la ora de vara

In acest an, ora de vara se aplica din 25 martie. Această schimbare de oră se produce de două ori pe an, în mod obişnuit în ultima duminică din martie şi ultima duminică din octombrie şi a început să se generalizeze din 1974, când s-a produs prima criză de petrol, iar unele ţări au decis să devanseze cu o oră ceasurile pentru a profita de lumină şi a economisi electricitate.

Comisia Europeană (CE) a decis să armonizeze data schimbării orei de vară, pe care iniţial fiecare ţară o decidea între martie şi aprilie, pentru a evita eventuale perturbări ale orarelor, precum cele ale trenurilor europene.

În octombrie anul trecut, peste 70 de eurodeputaţi din toate grupurile politice au cerut introducerea unei moţiuni în Parlamentul European (PE) pentru a pune capăt schimbării de două ori pe an a orei care, potrivit lor, provoacă dereglări ale sănătăţii persoanelor şi la nivel economic.

Iniţiativa se bazează pe propuneri venite din Suedia, Danemarca, Finlanda, Germania, Olanda, Slovacia, Cehia, Franţa şi Belgia, unde mii de cetăţeni s-au opus acestei schimbări prevăzută în legislaţia europeană.

Începând de duminică, trei ţări europene, Marea Britanie, Irlanda şi Portugalia, se vor plasa la diferenţă de o oră cu GMT.