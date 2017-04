Tara noastra sta mai prost la capitolul justitie. Raport realizat de organizatia Freedom House - VIDEO

Potrivit raportului Tari in tranzitie, al Freedom House, ratingul Republicii Moldova a scazut in 2017 de la 4,89 la 4,93. Dintre cele 7 domenii cercetate, situatia in 6 a ramas la fel, iar la capitolul justitie, s-a inrautatit.

Organizatia internationala mentioneaza ca cea mai mare problema pentru sistemul judiciar din tara noastra este influenta politicienilor. Mai mult, sustin expertii, unii judecatori moldoveni au fost sanctionati disciplinar sau chiar s-au ales cu dosare penale dupa ce au criticat sistemul, cum ar fi cazul magistratei Domnicai Manole.

Raportul mai arata ca reforma justitiei bate pasul pe loc, furtul miliardului a dominat si anul acesta politica de la Chisinau, iar campania electorala pentru prezidentiale a fost cea mai murdara din istoria tarii, inclusiv din cauza ca presa ramane politizata si concentrata.

Documentul mai noteaza ca, cel mai probabil, si in 2017 relatiile cu Uniunea Europeana vor stagna, iar Partidul Democrat va incerca sa schimbe sistemul electoral in unul uninominal sau mixt pentru a se mentine la putere.

In top, Republica Moldova ocupa locul 19 din 29 de tari. Freedom House este un institut de cercetare cu sediul la Washington, finantat de guvernul american, care promoveaza democratia in lume. Rapoartele pentru fiecare tara sunt realizate de experti locali.