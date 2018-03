Targul de cariere...fara cariere. Cei care au pasit azi pragul expozitiei spun ca au gasit oferte putine, care nu acopera toate domeniile de activitate: "Mi-a propus sa aleg fructele, dintr-o lada in alta" - VIDEO

Claudia Berdian este licentiata in drept, plus la toate mai are si un master in Stiinte penale. Experienta in domeniu insa este zero. A venit la targ cu gandul sa-si gaseasca un job , aici insa s-a trezit ca nu prea se poate rasfatat in oferte.

Claudia BERDIAN: “Domeniul mai mult trebuie de cautat individual si nu cred ca poate fi reprezentat la asa un targ. Am gasit si un stand al carabinierilor si Ministerul de Finante, alte institutii cu caracter juridic nu am vazut.”

Chiar daca a invatat mult si are cunostinte, Claudia nu se da in vant dupa salarii cosmice. Este constienta de nivelul de remunerare din Moldova.

Claudia BERDIAN: “Din start m-ar aranja 4 mii de lei, cu toate ca asta e...”

La polul opus se afla persoanele de varsta a treia, pe cei pe care nici experienta de munca nu-i mai ajuta. Tamara Gheorghe are 67 de ani, iar pensia lunara de 800 de lei nu-i ajunge sa supravietuiasca. Femeia spune ca nu poate sta acasa si isi cauta un loc de munca, insa ia-l de unde nu-i.

“Pentru noi, acestia in varsta nu e, am umblat la fiecare. Mi-a propus sa aleg fructele, dintr-o lada in alta. Mai mult nu am gasit nimic de lucru.”

Cei mai cautati sunt specialistii in domeniul financiar bancar, audit sau IT.

“Sa aiba interes, sa cunoasca limbile straine pentru ca avem proiecte internationale.”

“Angajam persoane care sa cunoasca la nivel avansat o limba straina. Ar mentine baza noastra de date sau ar adauga informatie noua.”

Angajatorii straini sunt insa mai generosi in oferte, care pe alocuri sunt destul de captivante cu traininguri, cazare gratuita in prima luna si un salariu bunicel.

“Avem oferte pentru ingrijitori la domiciliu. Oferta este pentru persoanele cu varsta intre 18 si 50 de ani. Am avut cativa angajati din Moldova si au fost foarte buni. Criteriul de baza ar fi o engleza la nivel conversational.”

Companiile venite la targ spun ca vizitatori sunt putini iar CV-ul celor care au venit lasa de dorit, sunt mai multi studenti si someri. Din cauza ca targul se desfasoara de la ora 10 pana la 17, cei care au deja un job nu prea pot sa vina.

Alex STEFANINI, ANGAJATOR: “Data asta mai putini vizitatori. Mai multi studenti pe care ii intereseaza intershipurile. Calitatea vizitatorilor de data asta este scazuta. Noi cautam oameni cu experienta, specialisti buni. Nu prea avem SV-uri care se potrivesc.”

Ilie OPREA, ANGAJATOR: “In mare parte, 10% din cei care s-au apropiat fac fata ceritelor pe care le are compania.”

Vizitatorii se plang si ei ca nu gasesc nimic pe potriva.

“-Ai gasit ceva pana acum? -Inca nu, dar sunt in cautare. Ceva in domeniul financiar bancar. -Ce spune vechimea in munca, vii cu o baza? -Nu. Nu-s proaspat absolvent, da nu am activat in domeniu. ”

Vizitatorii tintesc acelasi obiectiv un salariu cat mai gras. Angajatorii insa spun ca de cele mai multe ori capacitatile nu corespund cererii.

Ioana OROS, PR MANAGER, TARGUL DE CARIERE: “Din partea angajatorilor vine aceasta parere ca candidatii sunt tot mai putin pregatiti. Din partea tinerilor vine o nemultumire legata de nivelul de salarizare.”

Targul de cariere este la a 13-a editie. Cei peste 50 de participanti, companii din domeniu privat, institutii publice, dar si ONG-uri au venit cu o oferta de aproximativ 1500 de locuri de munca, programe de intership si voluntariat.