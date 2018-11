Targul de Craciun va fi organizat tot pe strada 31 august, asa cum s-a intamplat anul trecut. Pregatirile deja au inceput

Targul de Craciun va fi organizat tot pe strada 31 august, asa cum s-a intamplat anul trecut. Viceprimarul, Nistor Grozavu, a semnat o dispozitie in acest sens, dar a spus ca sarbatoarea va fi organizata de Guvern. Si in aceasta iarna, vom avea parte de...doi brazi. Unul in Piata Marii Adunari Nationale, despre care s-a anuntat ca va fi artificial, iar al doilea la cativa zeci de metri distanta.